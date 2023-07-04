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Минобороны пытается передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" Минэнерго, - нардеп

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Вторник 04 июля 2023 16:11
Минобороны пытается передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" Минэнерго, - нардеп Фото: народный депутат Алексей Кучеренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министерство обороны Украины не может в военное время управлять активами ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта", отчужденных в пользу ведомства, и пытается передать их Министерству энергетики Украины. Остальное не готово к этому, ведь уже контролирует ООО "Оператор ГТС Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Минэнерго на депутатский запрос народного депутата Алексея Кучеренко.

Так, согласно ответу Минэнергетики, Министерство обороны решило, что не может в военное время руководить ранее переданными оборонному ведомству предприятиями, потому что это будет отвлекать ограниченный человеческий ресурс. Поэтому министерство считает целесообразным передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" в управление именно Министерства энергетики Украины.

В то же время, Министерство энергетики в своем ответе народному депутату настаивает на том, что подобная передача может содержать признаки нарушения статьи 23 закона Украины "О рынке природного газа" и статьи 32 закона Украины "О рынке электрической энергии" относительно независимости оператора газотранспортной системы и независимости оператора системы передачи.

Но Министерство энергетики переданы полномочия управления корпоративными правами государства в АО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". При этом АО "МГУ" является единственным участником ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" выполняют функции транспортировки электроэнергии и природного газа.

Таким образом, передача в управление Минэнергетики активов ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта" нарушит действующее законодательство.

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