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У Міноборони нагадали про покарання за поширення інформації щодо переміщення ЗСУ

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Повідомляти про переміщення українських військ можуть тільки уповноважені державні органи. Громадянам та ЗМІ робити це заборонено, за поширення такої інформації передбачене кримінальне покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

"Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні, - 5 авіаударів по бригаді за добу", - написала Маляр.

Вона також нагадала, що за несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність ст. 114-2 ККУ.

Згідно зі статтею, поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Що передувало

15 серпня видання Forbes повідомило, що 82-а десантно-штурмова бригада чисельністю 2000 осіб, укомплектована західною технікою, вступила в бойові дії в районі Роботиного в Запорізькій області.

Forbes заявило, що 82-га бригада - "один з останніх великих підрозділів, які Генштаб ЗСУ тримав у резерві". А видання Kyiv Post писало, що бригада "схоже, вже досягає успіхів".

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