Міноборони кодифікувало GYURZA-O2: чим вражає новий український броньовик
Міністерство оборони України офіційно кодифікувало новий бронеавтомобіль GYURZA-O2 української розробки. Тепер броньовик може бути прийнятий на озброєння і постачатися в підрозділи Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію UkrArmoTech, яка виступає розробником машини.
Як розповіли виробники, від ідеї до виготовлення перших зразків і проходження всіх необхідних випробувань минуло лише пів року.
"Півроку від ідеї до перших виготовлених зразків, які пройшли весь комплекс випробувань і тестувань, отримавши відповідну оцінку не тільки фахівців сертифікаційного органу Міністерства оборони, а й бойових підрозділів", - зазначили розробники.
Однією з ключових характеристик такої техніки є рівень бронезахисту. За даними виробника, GYURZA-O2 забезпечує кругову оборону для екіпажу, десанту та обладнання, відповідаючи рівню Level 2/3 згідно зі стандартом НАТО AEP-55 STANAG 4569. Це означає стійкість до обстрілу з автоматичної зброї калібру 7,62×39 мм, зокрема звичайними та бронебійними кулями, а також до уламків артилерійських снарядів.
Зазначається, що корпус бронемашини має V-подібне днище, яке розраховане на підрив протитанкової фугасної міни із зарядом до 8 кг (рівень STANAG 4569 Level 3a/b). Таким чином енергія від вибуху розсіюється внаслідок форми днища. Окрім цього для екіпажу і десанту передбачені крісла з амортизацією від вибухових навантажень. Всередині встановлено протиосколкову підкладку - вона захищає від вторинних осколків.
Тактико-технічні характеристики GYURZA-O2
- Екіпаж і десант: 10+1 людина
- Максимальна швидкість: 110 км/год
- Повна маса: 16 тонн
- Двигун: Cummins ISDe 6.7L-330, турбодизель, потужністю 385 к.с.
- Шасі: спеціалізоване, адаптоване під українські умови експлуатації
- Озброєння: можливість встановлення кулеметної турелі або дистанційно керованого бойового модуля.
Раніше ми писали, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".
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