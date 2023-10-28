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Міноборони Ізраїлю про ситуацію в Газі: розпочався "новий етап війни"

Ізраїль, Субота 28 жовтня 2023 16:28
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Міноборони Ізраїлю про ситуацію в Газі: розпочався "новий етап війни" Фото: міністр оборони Ізраїля Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вчора ввечері розпочався "новий етап війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Галант заявив, що сьогодні вночі "почався новий етап війни", і що наземна операція в секторі Газа "триватиме до нового наказу".

"Сьогодні вночі земля в Газі здригнулася. Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів на всіх рівнях і в усіх місцях", - сказав міністр.

Він також додав, що напрямки дій "щодо основних зусиль - військових зусиль, зусиль по звільненню викрадених, цивільних зусиль і гуманітарних зусиль" були узгоджені під час зборів високопоставлених чиновників.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо про ліквідацію голови повітряного угрупування ХАМАСу Асема Абу Ракабі. ЦАХАЛ показав відео авіаудару.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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