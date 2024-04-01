У Міноборони Естонії пояснили мету ініціативи Макрона щодо відправлення військ в Україну

За його словами, що зараз "реальність така, що кожна країна-член НАТО вже має військовий персонал в Україні, наприклад, військових аташе або людей, які час від часу приїжджають в Україну".

При цьому Певкур додав, що те, що пропонував президент Франції Емманюель Макрон - "стосувалося переважно сфери навчання".

Міністр заявив, що йдеться виключно про проведення навчання українських військових на території України. Водночас він навів приклади того, що ЗСУ навчаються у Великій Британії, в Естонії та Польщі.

"Питання полягає в тому, чи могли б ми зробити те саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, адже кожна подорож через кордон займає певний час. Але це не означає, що європейські солдати воюватимуть в окопах в Україні", - зазначив він.