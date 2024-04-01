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У Міноборони Естонії пояснили мету ініціативи Макрона щодо відправлення військ в Україну

Понеділок 01 квітня 2024 15:18
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У Міноборони Естонії пояснили мету ініціативи Макрона щодо відправлення військ в Україну Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейські військовослужбовці не воюватимуть в Україні, проте є можливість їхнього відрядження для прискорення навчання українських військових.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse.

За його словами, що зараз "реальність така, що кожна країна-член НАТО вже має військовий персонал в Україні, наприклад, військових аташе або людей, які час від часу приїжджають в Україну".

При цьому Певкур додав, що те, що пропонував президент Франції Емманюель Макрон - "стосувалося переважно сфери навчання".

Міністр заявив, що йдеться виключно про проведення навчання українських військових на території України. Водночас він навів приклади того, що ЗСУ навчаються у Великій Британії, в Естонії та Польщі.

"Питання полягає в тому, чи могли б ми зробити те саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, адже кожна подорож через кордон займає певний час. Але це не означає, що європейські солдати воюватимуть в окопах в Україні", - зазначив він.

Ініціатива Макрона про відправку військ в Україну

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Однак більшість країн не підтримали позицію Макрона. Ба більше, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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