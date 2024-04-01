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В Минобороны Эстонии объяснили цель инициативы Макрона по отправке войск в Украину

Понедельник 01 апреля 2024 15:18
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В Минобороны Эстонии объяснили цель инициативы Макрона по отправке войск в Украину Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейские военнослужащие не будут воевать в Украине, однако есть возможность их командировки для ускорения обучения украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse.

По его словам, что сейчас "реальность такова, что каждая страна-член НАТО уже имеет военный персонал в Украине, например, военных атташе или людей, которые время от времени приезжают в Украину".

При этом Певкур добавил, что то, что предлагал президент Франции Эмманюэль Макрон - "касалось в основном сферы обучения".

Министр заявил, что речь идет исключительно о проведении обучения украинских военных на территории Украины. В то же время он привел примеры того, что ВСУ обучаются в Великобритании, в Эстонии и Польше.

"Вопрос заключается в том, могли бы мы сделать то же самое в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, ведь каждое путешествие через границу занимает определенное время. Но это не означает, что европейские солдаты будут воевать в окопах в Украине", - отметил он.

Инициатива Макрона об отправке войск в Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Однако большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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