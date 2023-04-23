UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони Естонії назвали потреби України для проведення контрнаступу

Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (err.ee)
Автор: Наталія Гурковська

Окрім протиповітряної оборони, українські військові мають велику потребу в боєприпасах.

Про це в інтерв'ю сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає РБК-Україна з посиланням на ERR.

Він також зазначив, що у ЗСУ є й інші потреби, у тому числі у важких вантажівках і причепах до них. За його словами, питання щодо надання Україні винищувачів західного типу також розглядається.

"У союзників є дуже точне уявлення про те, що потрібне українцям", - сказав Певкур.

Він додав, що на зустрічі у Німеччині також обговорювалися питання навчання українців на Заході.

"Ми також зосередилися на тому, яким було навчання тих дев'яти бригад, які сформували союзники; на тому, яке оснащення дев'яти бригад, які частково прибули до України, а частково прибувають", - наголосив він.

На його думку, західні союзники на досить високому рівні навчили українських військових провести контрнаступ.

"Інформація та координація під американським керівництвом були дуже вражаючими. І ми подивилися, які потреби можуть виникнути, коли розпочнеться українська контратака", - сказав Певкур.

Як повідомлялося, раніше командувач розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що головна основа успіху українського контрнаступу полягає в тому, наскільки підрозділи ЗСУ зможуть разом ефективно тренуватися перед ним. Це найважливіший нюанс стратегічного успіху.

Про підсумки зустрічі в Рамштайні, постачання Україні літаків і снарядів, контрнаступ, членство Швеції та України в НАТО - читайте в бліц-інтерв'ю РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні