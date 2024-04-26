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У Міноборони Британії стурбовані через діяльність російських шпигунів у країні

Фото: Грант Шаппс, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зловмисні дії російських шпигунів у Британії викликають стурбованість у британських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса у Twitter.

"Твердження про шкідливу діяльність Росії у Великій Британії викликають глибоке занепокоєння", - зазначив міністр.

Він додав, що будь-яку людину, яку спіймають на допомозі іноземній розвідці, притягнуть до відповідальності.

"Марні спроби Росії похитнути нашу рішучість ніколи не завадять Великій Британії підтримати Україну", - наголосив Шаппс.

Затримання російського шпигуна у Британії

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, стало відомо, що у Британії розпочався судовий процес над 20-річним Діланом Ерлом. Хлопець міг працювати на російську розвідку.

Ймовірно, він підпалив комерційну нерухомість у Лондоні, пов'язану з Україною. Також він намагався займатися вербуванням для нових подібних підпалів.

Варто зауважити, що у країнах Європи вже неодноразово затримували російських шпигунів. Зокрема, їхня діяльність була спрямована проти України та західної допомоги українським захисникам.

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