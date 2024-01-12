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У Міноборони Британії розповіли подробиці нічної атаки по хуситах у Ємені

П'ятниця 12 січня 2024 04:08
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У Міноборони Британії розповіли подробиці нічної атаки по хуситах у Ємені Фото: Британія розповіла подробиці нічної атаки по хуситах у Ємені (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британські війська для завдання ударів по хуситах застосували чотири винищувачі, які запускали керовані бомби. Їх також підтримував літак-заправник.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони Британії.

"Сили коаліції визначили ключові об'єкти, залучені до атак по військових та цивільних кораблях, і погодилися провести ретельний скоординований удар, щоб зменшити можливості хуситів порушувати міжнародне право таким чином", - заявили в оборонному відомстві.

Повідомляється, що в ударі брали участь чотири літаки Typhoon FGR4 ВПС Британії за підтримки танкера-дозаправника "Вояджер". Відомо, що літаки використовували керовані бомби Paveway IV для завдання точних ударів по двох об'єктах хуситів. Однією з них був майданчик у Бані на північному заході Ємену, який використовувався для запуску розвідувальних та ударних дронів.

"Іншим місцем, ураженим нашими літаками, був аеродром в Еббсі. Розвідка показала, що він використовувався для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем. Наші літаки виявили і мали кілька ключових цілей на аеродромі", - заявили в міністерстві оборони Британії .

Наголошується, що при плануванні ударів особлива увага приділялася мінімізації будь-яких ризиків для цивільного населення. Детальні результати ударів оцінюються, але перші ознаки свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству підірвана.

Удари США та союзників з баз хуситів у Ємені

Сполучені Штати та Британія сьогодні вночі, 12 січня, завдали серію авіаударів центрами зберігання озброєння та баз для навчання хуситів у Ємені. За даними ЗМІ, удари по угрупованню хуситів у західній частині Ємену завдавали американські та британські літаки, а також ракети наземного нападу "Томагавк", запущені з кораблів ВМС США в Червоному морі.

Незабаром удари підтвердив президент США Джо Байден. За його словами, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.

Причиною для завдання удару стали акти аргесії хуситів проти судів у Червоному морі. Так, у листопаді 2023 року хусіти почали атакувати кораблі у Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник, який прямував до торговельного судна.

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США та Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені, - ЗМІ
США та Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені, - ЗМІ
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