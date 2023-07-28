Міноборони Британії надіслало секретні документи країні-союзнику Путіна в Африці, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За даними журналістів, Міноборони спочатку збиралося відправити файли електронною поштою до Пентагона, але відбулася помилка. Як пояснює видання, Пентагон використовує доменне ім'я ".mil". А британські чиновники помилилися і відправили повідомлення на доменне ім'я ".ml", яке використовують в Малі.

Відомо, що більшість відправленої інформації стосувалися виключно даних "внутрішньої кухні" Міноборони Британії, наприклад, коли і хто із чиновників збирається у відпустку. Але частина файлів стосувалися і британських досліджень у галузі гіперзвукових ракет. На цей час за цим фактом у Британії вже розпочали розслідування.

Журналісти заявили, що подібне відправлення листів до Малі замість Пентагону відбувається не вперше. Так, голландський підприємець, який управляє доменом Малі, отримує близько 20 тисяч помилково направлених електронних листів на день. Він уже звертався до Пентагона з повідомленнями про витік, але ніякої реакції на цей рахунок не було.

Витік секретних документів в США

12 квітня 2023 року у США затримали члена Національної гвардії ВПС Джека Тейшейру у зв'язку із витоком секретних документів Пентагону.

В "злитих" секретних даних Пентагону міститься оцінка США чотирьох "диких" малоймовірних сценаріїв у ході війни РФ проти України. Зокрема, у списку: смерть російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва Збройними силами РФ та український удар по Кремлю.

До цього у соцмережах з'явилися "засекречені військові документи", які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування сил української армії перед контрнаступом. В ОП та українській розвідці назвали документи фейковими, до того ж вважають російську розвідку причетною до інциденту.