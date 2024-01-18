У Австралії пояснили, чому утилізують гелікоптери Taipan, які просила Україна

В Австралії буде утилізовано 45 гелікоптерів Taipan попри те, що їх просила у своє використання Україна. Запит на їх передачу Україні було подано у грудні 2023 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборонної промисловості Пет Конрой, пише Breaking Defense.

За його словами, Україна нібито направила запит про передачу їй гелікоптерів Taipan занадто пізно, вже після ухваленого рішення про утилізацію. Конрой розповів, що рішення про утилізацію Taipan було прийнято ще у вересні 2023 року, тоді як запит від України було отримав у грудні.

Варто зауважити, що рішення про утилізацію було прийнято після того, як під час навчань у Квінсленді загинули чотири австралійські військовослужбовці. Військові планують замінити Taipan американськими гвинтокрилами Black Hawk.

Утилізація Taipan обійшлася б Австралії у близько 1 мільярд євро.

"Україна зробила офіційний запит на MRH‑90 у грудні, попри добре задокументовані проблеми з безпекою та експлуатацією літака", - заявив міністр.

Водночас деякі законодавці в Австралії підтримують ідею передачі Taipan Україні.

NH90 Taipan

Двомоторний багатоцільовий військовий вертоліт середнього розміру. NH90 є першим серійним гелікоптером, повністю оснащеним електронним управлінням управлінням польотом. Існує два основних варіанти: тактичний транспортний гелікоптер (TTH) для використання в армії та військово-морський фрегат-вертоліт НАТО (NFH).

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Австралія вирішила розібрати й утилізувати відставні вертольоти Taipan замість того, щоб відправити їх в Україну. Однак

Україна подала офіційний запит на постачання гелікоптерів 19 грудня 2023 року, попри те, що в літака є документально підтверджені проблеми з безпекою та експлуатацією.

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