Міноборони Австралії: Індонезія виключила розміщення літаків РФ на своїй території

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За його словами, він обговорив це питання зі своїм індонезійським колегою Шафрі Шамсуддіном. Це сталося після того, як видання Janes опублікувало в неділю матеріал про нібито запит РФ використовувати базу в провінції Папуа для своїх військових літаків. Публікація викликала широке занепокоєння в Канберрі (столиця Австралії).

"Він недвозначно дав мені зрозуміти, що немає жодних перспектив розміщення російських літаків в Індонезії, і що подібні повідомлення - просто неправда", заявив Марлз сьогодні вранці.

За даними Janes, Росія запитувала доступ до авіабази Манухуа, яка розташована менш ніж за 1400 кілометрів від північного австралійського міста Дарвін. Ця інформація швидко поширилася в австралійських ЗМІ і викликала ажіотаж напередодні загальних виборів, запланованих на 3 травня.

Росія безпосередньо не коментувала цих повідомлень, але, за даними ABC, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що існує "безліч різних фейкових новин і публікацій у ЗМІ, зокрема тих, що стосуються чутливих тем".

Правоцентристська опозиція Австралії (Ліберальна і Національна партії) швидко відреагувала на повідомлення, звинувативши уряд у нехтуванні інтересами національної безпеки. Однак після того, як лідер лібералів Пітер Даттон помилково заявив, що запит Росії був озвучений президентом Індонезії, він зазнав різкої критики з боку глави МЗС Пенні Вонг за "нерозсудливість" у своїх публічних заявах.

Зазначимо, що достовірно так і неясно, чи справді був запит від РФ з приводу доступу до авіабази.