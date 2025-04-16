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Минобороны Австралии: Индонезия исключила размещение самолетов РФ на своей территории

Среда 16 апреля 2025 07:45
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Минобороны Австралии: Индонезия исключила размещение самолетов РФ на своей территории Фото: Ричард Марлз (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Индонезия не разрешит размещение российских самолетов на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, он обсудил этот вопрос со своим индонезийским коллегой Шафри Шамсуддином. Это произошло после того, как издание Janes опубликовало в воскресенье материал о якобы запросе РФ использовать базу в провинции Папуа для своих военных самолетов. Публикация вызвала широкую обеспокоенность в Канберре (столица Австралии).

"Он недвусмысленно дал мне понять, что нет никаких перспектив размещения российских самолетов в Индонезии, и что подобные сообщения - просто неправда", заявил Марлз сегодня утром.

По данным Janes, Россия запрашивала доступ к авиабазе Манухуа, которая расположена менее чем в 1400 километрах от северного австралийского города Дарвин. Эта информация быстро распространилась в австралийских СМИ и вызвала ажиотаж накануне всеобщих выборов, запланированных на 3 мая.

Россия напрямую не комментировала эти сообщения, но, по данным ABC, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что существует "множество различных фейковых новостей и публикаций в СМИ, в том числе касающихся чувствительных тем".

Правоцентристская оппозиция Австралии (Либеральная и Национальная партии) быстро отреагировала на сообщения, обвинив правительство в пренебрежении интересами национальной безопасности. Однако после того, как лидер либералов Питер Даттон ошибочно заявил, что запрос России был озвучен президентом Индонезии, он подвергся резкой критике со стороны главы МИД Пенни Вонг за "безрассудство" в своих публичных заявлениях.

Отметим, что достоверно так и неясно, действительно ли был запрос от РФ по поводу доступа к авиабазе.

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик

Напомним, неделю назад главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что воины Украины уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3. По его словам, уничтожить самолет, который является носителем ракет Х-22, удалось с помощью дрона.

"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3", - рассказал он.

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Российская Федерация Австралия Индонезия
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