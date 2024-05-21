У Міноборони анонсували запровадження онлайн-рекрутингу через додаток Резерв+

Функцію онлайн-рекрутингу планують у майбутньому додати в додаток Резерв+. У військовозобов'язаного буде можливість подати заявку на вакансію прямо з телефону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Ще одним із важливих пунктів щодо Резерв+ буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних силах України, і подати заявку", - сказала вона.

За її словами, Міноборони має вже 700 тисяч людей, які оновили свої дані через Резерв+. В оборонному відомстві розуміють, що якби ТЦК і СП прийняли 700 тисяч громадян для оновлення даних, то на це могли б піти місяці.

"Саме за таким принципом ми хочемо запустити онлайн рекрутинг, щоб можна було дуже швидко здійснити пошук вакансій і захищати свою державу там, де ти найбільше потрібен", - пояснила Черногоренко.

Що ще з'явиться в Резерв+

Заступник міністра оборони розповіла, що її команда робить Резерв+ повноцінним продуктом, який буде супроводжувати військовозобов'язаного весь період, скільки він таким вважатиметься.

"Наприклад, ми хочемо додати навчання, яке проходить військовозобов'язаний, ми плануємо додати різні бази знань, які допоможуть громадянину готуватися до служби, покращувати обізнаність у військовій справі", - пояснила вона.

Також Черногоренко сказала, що в Міноборони хочуть, щоб військовозобов'язаний міг актуалізувати будь-яку інформацію про себе, а не тільки контактні дані.