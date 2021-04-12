В Миннесоте новые протесты после того, как полицейский застрелил парня

В городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) протестуют после того, как полицейский застрелил парня. Речь идет о 20-летнем Данте Райте.

В воскресенье правоохранители остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Как было установлено, ранее был выдан ордер на арест молодого человека. По какой именно причине, не уточняется.

Police have pushed large swath of crowd back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN — Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 12, 2021

Райт не подчинился требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину. Один из полицейских выстрелил в молодого человека.

Парню оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травами. Угрозы ее жизни нет.