У Міннесоті нові протести після того, як поліцейський застрелив хлопця

У місті Бруклін-Сентер (штат Міннесота) протестують після того, як поліцейський застрелив хлопця. Мова йде про 20-річного Данте Райта.

У неділю правоохоронці зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Як було встановлено, раніше був виданий ордер на арешт молодої людини. З якої саме причини, не уточнюється.

Police have pushed large swath crowd of back across the street, into residential area with tear gas, flash bangs and rubber bullets. This came moments after a few people threw things at police line and organizers yelled at them to stop. pic.twitter.com/w0bK4Or9iN — Liz Sawyer (@ByLizSawyer) April 12, 2021

Райт не підкорився вимогам правоохоронців, які спробували його затримати, і сів назад у свою машину. Один з поліцейських вистрілив у молоду людину.

Хлопцеві надали медичну допомогу, однак він помер на місці. В автомобілі також перебувала жінка. Вона була госпіталізована у зв'язку з отриманими травами. Загрози її життю немає.