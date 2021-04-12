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У Міннесоті нові протести після того, як поліцейський застрелив хлопця

Новость на русском → Бруклін-Сентер, Понеділок 12 квітня 2021 08:42
У Міннесоті нові протести після того, як поліцейський застрелив хлопця Фото: у США протестують (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У місті Бруклін-Сентер (штат Міннесота) протестують після того, як поліцейський застрелив хлопця. Мова йде про 20-річного Данте Райта.

Про це повідомляє Star Tribune.

У неділю правоохоронці зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Як було встановлено, раніше був виданий ордер на арешт молодої людини. З якої саме причини, не уточнюється.

Райт не підкорився вимогам правоохоронців, які спробували його затримати, і сів назад у свою машину. Один з поліцейських вистрілив у молоду людину.

Хлопцеві надали медичну допомогу, однак він помер на місці. В автомобілі також перебувала жінка. Вона була госпіталізована у зв'язку з отриманими травами. Загрози її життю немає.

Нагадаємо, в травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин. Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня.

Смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в США та інших країнах світу.

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