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"Міннесота" вдруге переграла "Денвер", "Нью-Йорк" дотиснув "Індіану": відео плей-офф НБА

Вівторок 07 травня 2024 10:29
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"Міннесота" вдруге переграла "Денвер", "Нью-Йорк" дотиснув "Індіану": відео плей-офф НБА Фото: Ентоні Едвардс веде "Тімбервулвз" до сенсації (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Сезон Національної баскетбольної асоціації продовжився перемогами "Міннесоти Тімбервулвз" і "Нью-Йорк Нікс" у другому раунді плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Нью-Йорк" – "Індіана" – 121:117 (27:24, 22:31, 33:32, 39:30); серія – 1:0

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Денвер" – "Міннесота" – 80:106 (20:28, 15:33, 25:21, 20:24); серія – 0:2

"Нікс" провели непростий матч проти "Пейсерс". Якщо за підсумками стартової чверті господарі зуміли відірватися на 3 пункти, то в другій "Індіана" швидко нівелювала перевагу "Нью-Йорка". Більше того, на велику перерву гості пішли з 6-очковим гандикапом.

Упродовж третьої 12-хвилинки на майданчику тривали гойдалки, тож "Нікс" відіграли лише один пункт відставання. Утім, вирішальною стала фінальна чверть. У справжній драмі "Індіана" розгубила перевагу до середини ігрового відрізку, а в останні хвилини вдалішими були дії господарів.

Натомість "Тімбервулвз" вдруге поспіль розібралися з чинними чемпіонами. Після близької перемоги в першому поєдинку тепер "Міннесота" фактично домінувала впродовж усієї зустрічі. До великої перерви Едвардс і компанія просто "зім'яли" опонентів і привезли "Наггетс" 26 (!) пунктів переваги.

Сяк-так "Денвер" отямився в другій частині поєдинку. Однак, максимумом господарів у цей вечір став обмін перемогами в третій і фінальній чвертях із однаковим відривом на 4 очки. Перед переїздом серії у Міннеаполіс "Тімбервулвз" заробили солідну перевагу та можуть сенсаційно закрити протистояння вдома.

До слова, напередодні форвард "Орландо" Банкеро очолив хіт-парад моментів зі слемданком проти "Клівленда".

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