UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Міннесота" сенсаційною перемогою над чемпіоном розпочала другий раунд плей-офф НБА

Фото: Ентоні Едвардс переграв Ніколу Йокіча (nba.com)
Автор: Антон Федорців

"Денвер Наггетс" на домашньому паркеті програли перший матч серії до чотирьох перемог проти "Міннесоти Тімбервулвз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Денвер" – "Міннесота" – 99:106 (25:23, 19:17, 27:33, 28:33); серія – 0:1

 

 

Видовищна зустріч подарувала часту зміну лідера в рахунку та тримала в інтризі фактично до фінальної сирени. У першій половині трохи більше перевагою володіли "Наггетс", хоча "Тімбервулз" розпочали з надпотужного відрізку (18:4). "Денвер" зумів перехопити ініціативу та набрав по +2 пункти в перших двох чвертях.

Замахнутися на більше завадила результативність баскетболістів "Міннесоти". Звісно, першу скрипку в лавах гостей грав Едвардс. Утім, і партнери не відставали. Той же Таунс видав серію влучних триочкових і дозволив "Тімбервулвз" втриматися неподалік із "Наггетс".

Третя та, особливо, четверта 12-хвилинки вже були за "Міннесотою". До середини третьої чверті гості зрівняли рахунок (64:64), а потім після кількох невдалих спроб таки зуміли піти у відрив. На екваторі фінального ігрового відрізку "Тімбервулвз" відірвалися на 11 очок і забезпечили комфортну кінцівку.

Найрезультативнішим у поєдинку став Едвардс. Оборонець набрав 43 пункти, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. Центровий "Денвера" Йокіч зупинився на скромніших показниках – 32+8+9. Наступний матч команди зіграють у ніч проти вівторка, 7 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол