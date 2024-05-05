"Міннесота" сенсаційною перемогою над чемпіоном розпочала другий раунд плей-офф НБА

"Денвер Наггетс" на домашньому паркеті програли перший матч серії до чотирьох перемог проти "Міннесоти Тімбервулвз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Денвер" – "Міннесота" – 99:106 (25:23, 19:17, 27:33, 28:33); серія – 0:1

Видовищна зустріч подарувала часту зміну лідера в рахунку та тримала в інтризі фактично до фінальної сирени. У першій половині трохи більше перевагою володіли "Наггетс", хоча "Тімбервулз" розпочали з надпотужного відрізку (18:4). "Денвер" зумів перехопити ініціативу та набрав по +2 пункти в перших двох чвертях.

Замахнутися на більше завадила результативність баскетболістів "Міннесоти". Звісно, першу скрипку в лавах гостей грав Едвардс. Утім, і партнери не відставали. Той же Таунс видав серію влучних триочкових і дозволив "Тімбервулвз" втриматися неподалік із "Наггетс".

Третя та, особливо, четверта 12-хвилинки вже були за "Міннесотою". До середини третьої чверті гості зрівняли рахунок (64:64), а потім після кількох невдалих спроб таки зуміли піти у відрив. На екваторі фінального ігрового відрізку "Тімбервулвз" відірвалися на 11 очок і забезпечили комфортну кінцівку.

Найрезультативнішим у поєдинку став Едвардс. Оборонець набрав 43 пункти, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. Центровий "Денвера" Йокіч зупинився на скромніших показниках – 32+8+9. Наступний матч команди зіграють у ніч проти вівторка, 7 травня.