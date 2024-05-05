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"Миннесота" сенсационной победой над чемпионом начала второй раунд плей-офф НБА

Денвер, Воскресенье 05 мая 2024 10:52
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"Миннесота" сенсационной победой над чемпионом начала второй раунд плей-офф НБА Фото: Энтони Эдвардс обыграл Николу Йокича (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

"Денвер Наггетс" на домашнем паркете проиграли первый матч серии до четырех побед против "Миннесоты Тимбервулвз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Денвер" – "Миннесота" – 99:106 (25:23, 19:17, 27:33, 28:33); серия – 0:1

Зрелищная встреча подарила частую смену лидеру в счете и держала в интриге фактически до финальной сирены. В первой половине чуть большим преимуществом владели "Наггетс", хотя "Тимбервулз" начали со сверхмощного отрезка (18:4). "Денвер" сумел перехватить инициативу и набрал по +2 пункта в первые две четверти.

Замахнуться на большее помешала результативность баскетболистов "Миннесоты". Конечно, первую скрипку в рядах гостей играл Эдвардс. Впрочем, и партнеры не отставали. Тот же Таунс выдал серию метких трехочковых и позволил "Тимбервулвз" удержаться неподалеку от "Наггетс".

Третья и особенно четвертая 12-минутки уже были за "Миннесотой". К середине третьей четверти гости сравняли счет (64:64), а затем после нескольких неудачных попыток сумели уйти в отрыв. На экваторе финального игрового отрезка "Тимбервулвз" оторвались на 11 очков и обеспечили комфортную концовку.

Самым результативным в поединке стал Эдвардс. Защитник набрал 43 пункта, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. Центровой "Денвера" Йокич остановился на более скромных показателях – 32+8+9. Следующий матч команды сыграют в ночь на вторник, 7 мая.

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