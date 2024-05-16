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"Бостон" першим вийшов у фінал Сходу, "Даллас" утретє здолав "Оклахому": відео плей-офф НБА

Четвер 16 травня 2024 10:29
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"Бостон" першим вийшов у фінал Сходу, "Даллас" утретє здолав "Оклахому": відео плей-офф НБА Фото: Ел Хорфорд забезпечив "Селтікс" путівку до фіналу (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

"Бостон Селтікс" українця Святослава Михайлюка пробився у фінал Східної конференції Національної баскетбольної асоціації, здолавши "Клівленд Кавальєрс". Натомість "Даллас Маверікс" вирвалися вперед у півфінальній серії на Заході проти "Оклахоми-Сіті Тандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Бостон" – "Клівленд" – 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20); серія – 4:1

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Оклахома-Сіті" – "Даллас" – 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25); серія – 2:3

"Селтікс" розібралися з опонентом за п'ять матчів. У гостях "Кавальєрс" трималися на рівних упродовж першої чверті, але перед великою перервою відстали на 6 пунктів. Більш-менш "Клівленд" йшов нога в ногу в третій 12-хвилинці, тож інтрига збереглася на фінальний відрізок.

Утім, там із конкуренцією не склалося. "Бостон" до середини чверті відірвався на 14 очок і забезпечив собі спокійну кінцівку зустрічі. Головними героями "Селтікс" стали центровий Хорфорд (22 очки, 15 підбирань, 5 передач) і форвард Тейтум (25+10+9). Михайлюк на паркеті не з'явився. Фінал стане для "Бостона" шостим за 8 років.

Зате "Маверікс" заявку на підсумковий успіх зробили в стартових двох чвертях. Якщо за підсумками першої 12-хвилинки перевага "Далласа" була мінімальною (+2), то на велику перерву гості пішли з 10-очковим гандикапом. Посприяло цьому відродження Дончіча.

Словенець видав наразі найкращий матч у серії, оформивши тріпл-дабл (31+10+11). Заспів лідера підтримали й партнери по команді. У другій половині "Даллас" не дозволив баскетболістам "Тандер" щось більше, ніж просто зіграти на рівних. Закрити серію Дончіч і компанія зможуть вдома в ніч проти неділі. 19 травня.

До слова, напередодні "Нью-Йорк" і "Денвер" здобули треті перемоги в серіях проти "Індіани" та "Міннесоти".

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