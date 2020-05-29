В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков после убийства афроамериканца

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в связи с массовыми протестами из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда ввел в городе режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС вводится на 72 часа.

Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.

Документ также предусматривает досрочную отмену режима чрезвычайной ситуации.

Кроме того, указ позволяет городским властям использовать силы Национальной гвардии США для поддержания порядка, а также обращаться к властям соседних городов, штата Миннесота и страны с просьбой о помощи.

Отметим, Джордж Флойд умер во время жесткого задержания полицейскими в ночь на 28 мая. Во время задержания один из правоохранителей применил к Флойду удушающий прием, став ему коленом на шею, и не реагировал на просьбы задержанного прекратить.

ФБР и Офис прокурора США заявили о начале следствия из-за убийства полицейскими Флойда.

Напомним, после убийства Флойда в США вспыхнули массовые акции протеста, во время которых погиб человек.

В Миннеаполисе протесты сопровождались поджогами и мародерством, поэтому местные власти обратились за помощью к Национальной гвардии.

Как писало РБК-Украина, губернатор штата Тим Уолз выдал указ о привлечении Нацгвардии США к поддержанию порядка в штате Миннесота из-за массовых протестов.