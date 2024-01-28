ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінна небезпека. Українцям нагадали, що робити у разі виявлення підозрілого предмета

Україна, Неділя 28 січня 2024 23:19
UA EN RU
Мінна небезпека. Українцям нагадали, що робити у разі виявлення підозрілого предмета Фото: що робити у разі виявлення підозрілого предмета (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільним нагадали, що робити у разі виявлення підозрілого предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

Правоохоронці наголошують, що у разі виявлення підозрілого предмета перш за все необхідно повідомити про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Алгоритм дій, якщо ви помітили підозрілий, схожий на вибухонебезпечний, предмет:

  • зберігати спокій;
  • за можливістю попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
  • позначити місце перебування предмета, або огородити його (дошками, жердинами, гілками, мотузками, шматками матерії тощо);
  • негайно повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102;
  • у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
  • очікувати на безпечній відстані від місця знаходження предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Водночас категорично заборонено:

  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця знаходження предмета;
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;
  • приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Ми вже повідомляли, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів, оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України, щоб мир настав швидше
Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України, щоб мир настав швидше
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії