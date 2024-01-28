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Минная опасность. Украинцам напомнили, что делать при обнаружении сомнительного предмета

Украина, Воскресенье 28 января 2024 23:19
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Минная опасность. Украинцам напомнили, что делать при обнаружении сомнительного предмета Фото: что делать в случае обнаружения подозрительного предмета (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданским напомнили, что делать в случае обнаружения подозрительного предмета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

Правоохранители отмечают, что в случае обнаружения подозрительного предмета прежде всего необходимо сообщить о "находке" в ГСЧС или же в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Алгоритм действий, если вы заметили подозрительный, похожий на взрывоопасный предмет:

  • сохранять спокойствие;
  • по возможности предупредить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;
  • обозначить местонахождение предмета или оградить его (досками, шестами, ветвями, веревками, кусками материи и т.п.);
  • немедленно сообщить о находке дежурных служб 101 и 102;
  • ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или изменять его положение;
  • ожидать безопасного расстояния от места нахождения предмета взрывотехников или спасателей.

В то же время, категорически запрещено:

  • курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения предмета;
  • поднимать, вытаскивать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать любые взрывоопасные предметы;
  • приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Мы уже сообщали, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей, поскольку практически 30% государства все еще загрязнены взрывоопасными предметами.

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