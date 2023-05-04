Мінлива хмарність та до +23: прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 4 травня, температура повітря в Україні підніметься до +23 градусів. При цьому в деяких областях можливий невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. В західних, північних та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний (у західних областях північно-східний), 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у західних (крім Закарпатської) та північних областях 12-17°, на решті території 15-20°, на сході країни до 23°.