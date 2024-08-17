Спека посилиться, а на заході пройдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні

Раніше синоптики прогнозували, що температура в серпні може коливатися в середньому від +12° до +29°. Останній місяць літа обіцяє бути теплим та посушливим.

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