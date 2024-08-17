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Спека посилиться, а на заході пройдуть дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні в Україні обіцяють мінливу хмарність, температура повітря продовжить зростати. Однак на Вінничині та у більшості західних регіонів можливі місцями короткочасні дощі із грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, в Україні прогнозується південно-східний вітер, швидкістю від 3 до 8 м/с.

Вранці у Карпатах та на Прикарпатті місцями очікується туман.

Вдень по Україні буде +28°...+33° тепла, а у південній частині та на Кіровоградщині місцями сильна спека +35°...+36°.

У Карпатах вдень прогнозується від +21° до +26°.

Погода в Києві та області

На Київщині температура повітря складе +24°...+29°.

У столиці стовпчики термометра вдень коливатимуться від +26° до +28°.

Фото: погода в Україні 17 серпня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики прогнозували, що температура в серпні може коливатися в середньому від +12° до +29°. Останній місяць літа обіцяє бути теплим та посушливим.

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Погода в Україні