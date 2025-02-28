У Мінкульті назвали умову для поновлення виїзду за кордон митців та медійників

Рішення про заборону виїзду за кордон військовозобов’язаних митців та медійників є тимчасовим. Його поновлять після рішення уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України ( МКСК ).

Як зазначили в пресслужбі, з березня міністерство призупинило надання листів-сприяння для виїзду військовозобов’язаних митців та медійників за кордон.

"Це вимушений крок, спрямований на врегулювання процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілям культурної дипломатії", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі листи-клопотання тимчасово не розглядаються. "Відновлення можливостей для виїзду для митців та медійників призовного віку відбудеться після того, як будуть прийняті погоджені зміни до урядової постанови", - пояснили в МКСК.

У міністерстві висловили зацікавленість в якнайшвидшому врегулюванні цього питання, щоб митці та медійники могли знову брати участь в міжнародних заходах на підтримку України та доносити правду про події в нашій країні.

"Рішення буде приймати уряд", - додали у міністерстві.