В Минкульте назвали условие для возобновления выезда за границу деятелей культуры
Решение о запрете выезда за границу военнообязанных деятелей культуры и медийщиков является временным. Его возобновят после решения правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).
Как отметили в пресс-службе, с марта министерство приостановило предоставление писем для выезда военнообязанных деятелей культуры и медийщиков за границу.
"Это вынужденный шаг, направленный на урегулирование процедуры, которая бы позволила в дальнейшем избежать злоупотреблений целям культурной дипломатии", - говорится в сообщении.
Сейчас все письма-ходатайства временно не рассматриваются. "Восстановление возможностей для выезда для деятелей культуры и медийщиков призывного возраста произойдет после того, как будут приняты согласованные изменения в правительственное постановление", - пояснили в МКСК.
В министерстве выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании этого вопроса, чтобы деятели культуры и журналисты могли снова участвовать в международных мероприятиях в поддержку Украины и доносить правду о событиях в нашей стране.
"Решение будет принимать правительство", - добавили в министерстве.
Напомним, в 2024 году в Украину из-за границы не вернулись более 500 мужчин, которые выехали с помощью письме Министерства культуры и информационной политики.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.