В Минкульте назвали условие для возобновления выезда за границу деятелей культуры

Решение о запрете выезда за границу военнообязанных деятелей культуры и медийщиков является временным. Его возобновят после решения правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК ).

Как отметили в пресс-службе, с марта министерство приостановило предоставление писем для выезда военнообязанных деятелей культуры и медийщиков за границу.

"Это вынужденный шаг, направленный на урегулирование процедуры, которая бы позволила в дальнейшем избежать злоупотреблений целям культурной дипломатии", - говорится в сообщении.

Сейчас все письма-ходатайства временно не рассматриваются. "Восстановление возможностей для выезда для деятелей культуры и медийщиков призывного возраста произойдет после того, как будут приняты согласованные изменения в правительственное постановление", - пояснили в МКСК.

В министерстве выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании этого вопроса, чтобы деятели культуры и журналисты могли снова участвовать в международных мероприятиях в поддержку Украины и доносить правду о событиях в нашей стране.

"Решение будет принимать правительство", - добавили в министерстве.