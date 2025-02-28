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В Минкульте назвали условие для возобновления выезда за границу деятелей культуры

Украина, Пятница 28 февраля 2025 08:55
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В Минкульте назвали условие для возобновления выезда за границу деятелей культуры Фото: Выезд за границу деятелей культуры и журналистов разрешат после решения правительства (facebook com zahidnuy)
Автор: Александр Белоус

Решение о запрете выезда за границу военнообязанных деятелей культуры и медийщиков является временным. Его возобновят после решения правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).

Как отметили в пресс-службе, с марта министерство приостановило предоставление писем для выезда военнообязанных деятелей культуры и медийщиков за границу.

"Это вынужденный шаг, направленный на урегулирование процедуры, которая бы позволила в дальнейшем избежать злоупотреблений целям культурной дипломатии", - говорится в сообщении.

Сейчас все письма-ходатайства временно не рассматриваются. "Восстановление возможностей для выезда для деятелей культуры и медийщиков призывного возраста произойдет после того, как будут приняты согласованные изменения в правительственное постановление", - пояснили в МКСК.

В министерстве выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании этого вопроса, чтобы деятели культуры и журналисты могли снова участвовать в международных мероприятиях в поддержку Украины и доносить правду о событиях в нашей стране.

"Решение будет принимать правительство", - добавили в министерстве.

Напомним, в 2024 году в Украину из-за границы не вернулись более 500 мужчин, которые выехали с помощью письме Министерства культуры и информационной политики.

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Министерство культуры Граница с Украиной
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