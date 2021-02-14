В Минкульте рассказали о новых форматах поддержки креативных индустрий
Министерство культуры планирует запускать новые форматы поддержки креативных индустрий. Речь идет о запуске процессов, которые не зависят от политической обстановки в стране.
Об этом в Facebook заявил министр культуры Александр Ткаченко.
По его словам, снижение культурно-туристического НДС до 7% в 2020 году помогло креативной индустрии, однако необходимы новые форматы поддержки.
"В этом году мы выбрали другой подход. Он позволяет креативным предпринимателям рассчитывать на постоянство и последовательность со стороны государства. В первую очередь, речь идет о запуске процессов, которые невозможно изменить, независимо от политически ветра", - заявил Ткаченко.
Министр отметил, что представители креативных индустрий положительно отнеслись к созданию постоянно действующего органа - Совета по развитию креативной экономики при Кабмине.
"Его задача по рабочим группам по направлениям нарабатывать решение для креативных индустрий", - пояснил Ткаченко.
Также он добавил, что планирует запуск сертификатов на культурные услуги.
"Поддержка идеи со стороны креативных предпринимателей - есть, потому что они позволят стимулировать спрос на культурные услуги и обеспечат косвенную, но необходимую помощь институтам", - отметил министр.
Напомним, ранее Ткаченко сообщал, что при Кабмине могут создать консультативный орган для помощи культурной индустрии.
Также сообщалось, что Министерство культуры хочет создать Центр противодействия дезинформации.