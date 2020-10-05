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В Минкульте раскритиковали проведение концерта в Харькове

Автор: Роман Тверденко

Министр культуры Александр Ткаченко раскритиковал проведение концерта Оли Поляковой в Харькове во время карантина. Он назвал организацию мероприятия в нынешних условиях безответственным.

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Об этом Ткаченко написал в Telegram-канале.

Он возмутился поведением всех сторон, причастных к мероприятию - организаторов, местной власти и жителей.

"Это было безответственно, как со стороны организаторов и местной власти, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день - новые антирекорды", - отметил Ткаченко.

3 октября в одном из районов Харькова прошел концерт с участием Оли Поляковой. На него, по подсчетам полиции, пришло около 2 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы открыли уголовное дело по факту проведения мероприятия с нарушением карантина.

Также известно, что полиция составила более 30 тысяч протоколов из-за нарушений карантина.

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