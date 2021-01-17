В Минкульте объяснили, когда заработают кинотеатры и общественные учреждения

В Министерстве культуры объяснили, когда заработают кинотеатры и общественные учреждения. Предварительно двери для посетителей они должны открыть с 25 января.

Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Обсудили с Премьер-министром заявление о возможном карантине до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать", - написал министр.

Он добавил, что учреждения будут работать с соблюдением всех правил карантина и с учетом статистики заболеваемости в стране.

Ткаченко также сообщил, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины не планирует отменять масочный режим и требование социальной дистанции.

Как писало РБК-Украина, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на время локдауна в Украине является просьбой бизнеса. Этот запрет отвечает интересам бизнеса, который специализируется на торговле такими товарами.