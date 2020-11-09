Минкульт выступает против карантина выходного дня

Министерство культуры и информационной политики выступает против карантина выходного дня в Украине. Такие ограничения могут нанести тяжелый ущерб сфере культуры и креативных индустрий.

Об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.

По его словам, карантин выходного дня может лишить работы сотни тысяч украинцев.

"Отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП. И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса", - добавил Ткаченко.

Он также уверен, что закрытие учреждений культуры не скажется позитивно на общую статистику заболеваемости, поскольку там проще всего контролировать противоэпидемические меры. Также он подчеркнул, что карантин выходного дня еще наполовину снизит доходы этой сферы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня продлится несколько недель, и это должно предотвратить полный локдаун из-за пандемии COVID-19.

РБК-Украина подробно расписало, что такое карантин выходного дня и какой бизнес сможет работать в новых условиях.