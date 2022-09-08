Минкульт высказался за демонтаж российских имперских памятников в Полтаве

Экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма рекомендовал демонтировать российские имперские памятники в Полтаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Речь идет о памятниках, установленных во времена Российской империи и связанных с победой России в Полтавской битве 8 июля 1709 года над союзными войсками Украины и Швеции:

Монумент (колонну) Славы, установленный в честь 100-летия "победы российской армии Петра I";

Памятник на месте отдыха Петра, сооруженный в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором после битвы останавливался русский царь;

Памятник славным защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину, установленный в 1909 году в честь 200-летия победы в Полтавской битве.

Полтавской ОВА и городскому совету рекомендуют демонтировать и убрать из публичного пространства российские имперские памятники в городе, а также рассмотреть возможность передачи их в музей.