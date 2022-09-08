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Мінкульт висловився за демонтаж російських імперських пам’ятників у Полтаві

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Україна, Четвер 08 вересня 2022 19:28
Мінкульт висловився за демонтаж російських імперських пам’ятників у Полтаві Фото: Мінкульт висловився за демонтаж російських імперських пам’ятників у Полтаві (novoeizdanie.com)
Автор: Дмитро Браславський

Експертна рада з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала демонтувати російські імперські пам’ятники у Полтаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.

Мова йде про пам’ятники, встановлені у часи російської імперії та пов’язані з перемогою Росії у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції:

  • Монумент (колону) Слави, встановлений на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I";
  • Пам'ятник на місці відпочинку Петра, споруджений у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар;
  • Пам'ятник славним захисникам Полтави та коменданту фортеці Олексію Келіну, встановлений у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві.

Полтавській ОВА та міській раді рекомендують демонтувати та прибрати з публічного простору російські імперські пам’ятники у місті, а також розглянути можливість передачі їх у музей.

Нагадаємо, що у Мінкульті висловилися про ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі.

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