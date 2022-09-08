Мінкульт висловився за демонтаж російських імперських пам’ятників у Полтаві

Експертна рада з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала демонтувати російські імперські пам’ятники у Полтаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.

Мова йде про пам’ятники, встановлені у часи російської імперії та пов’язані з перемогою Росії у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції:

Монумент (колону) Слави, встановлений на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I";

Пам'ятник на місці відпочинку Петра, споруджений у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар;

Пам'ятник славним захисникам Полтави та коменданту фортеці Олексію Келіну, встановлений у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві.

Полтавській ОВА та міській раді рекомендують демонтувати та прибрати з публічного простору російські імперські пам’ятники у місті, а також розглянути можливість передачі їх у музей.