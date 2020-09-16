ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минкульт потребует заблокировать приложение "ВКонтакте" для украинцев

Автор: РБК-Украина

Украина потребует от Apple и Google заблокировать приложение "ВКонтакте" на ее территории. На сегодня меры по блокировке принимаются совместно со Службой безопасности Украины и СНБО.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в сообщении Министерства информационной политики и культуры в Facebook.

В министерстве обращают внимание на то, что пик активности российских спецслужб обычно приходится на важные события в общественно-политической жизни Украины. А местные выборы могут стать объектом информационной атаки с помощью "ВКонтакте".

"Среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдеров программного обеспечения (Apple, Google и другие) с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что возобновление работы приложения "ВКонтакте" может способствовать сбору персональных данных российскими спецслужбами.

На прошлой неделе разработчики сообщили, что соцсеть стала доступной для украинских пользователей через приложение без необходимости установки VPN.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины AppleGoogleВКонтакте