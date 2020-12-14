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Минкульт хочет внести Чернобыльский комплекс в список наследия ЮНЕСКО

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство культуры Украины планирует подать Чернобыльский комплекс в предварительный список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Сделать это хотят до 31 марта 2021 года.

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Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко на странице в Facebook.

По его словам, внесение Чернобыльского комплекса в список ЮНЕСКО даст возможность консервировать и реставрировать его отдельные объекты.

"Будущие поколения должны увидеть все на собственные глаза и осознать масштабы трагедии апреля 1986 года. О том, как когда-то одна ночь превратила перспективный молодой город Припять на привидение", - пояснил Ткаченко.

Отметим, в ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария. В результате аварии четвертый энергоблок АЭС был разрушен. Советский Союз долгое время скрывала аварию как от международного сообщества, так и от граждан.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовиться к 35-летию Чернобыльской катастрофы. В частности, правительство должно проработать вопрос проведения международной конференции, посвященной катастрофе.

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Новости Украины Министерство культурыЧАЭСЧернобыльПрипять