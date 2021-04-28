Минкульт должен безотлагательно предоставить статус памятников культуры столичным зданиям, - Кличко

Он сообщил, что Киевсовет в ближайшее время направит обращение к правительству по поводу сохранения культурных достопримечательностей столицы.

"Странной выглядит позиция Министерства культуры, которое включает объекты в Государственный реестр памятников. А точнее - не включает. Уже несколько лет подряд Минкульт не может рассмотреть перечень объектов, которые Департамент культурного наследия столицы ежегодно подает в ведомство. Только за последние три года город направил 32 представления о занесении в реестр более полутора тысяч памятников. Министерство за это время приняло решение только в отношении 23 объектов, 21 - внесли в реестр, 2 признали такими, которые не подлежат внесению. Такая позиция Минкульта приводит к тому, что столица теряет памятники культуры. Они разрушаются, а город не может начать реставрационные работы там, где это необходимо", - отметил Кличко.

Он отметил, что столица до сих пор ждет решения по таким знаковых объектам, как комплекс культурного наследия завода "Арсенал", завод Рихтерта, Киевский ипподром и тому подобное. При том, что необходимые документы город передал в министерство еще три года назад.

"Я считаю такую ситуацию недопустимой. Поэтому мы подготовили проект обращения Киевсовета к правительству, чтобы оно поручило Министерству культуры безотлагательно рассмотреть в полном объеме представления, которые направлялись органом охраны культурного наследия КГГА", - отметил Виталий Кличко и добавил, что проект обращения будет рассмотрен на ближайшем заседании Киевсовета.