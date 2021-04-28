Мінкульт має невідкладно надати статус пам’яток культури столичним будівлям, - Кличко

Він повідомив, що Київрада найближчим часом направить звернення до уряду щодо збереження культурних пам’яток столиці.

"Дивною виглядає позиція Міністерства культури, яке включає об’єкти до Державного реєстру пам’яток. А точніше – не включає. Уже кілька років поспіль Мінкульт не може розглянути перелік об’єктів, які Департамент охорони культурної спадщини столиці щорічно подає до відомства. Тільки за останніх три роки місто направило 32 подання про занесення до реєстру більш як півтори тисячі пам'яток. Міністерство за цей час ухвалило рішення тільки щодо 23 об’єктів, 21 - внесли до реєстру, 2 визнали такими, що не підлягають внесенню. Така позиція Мінкульту призводить до того, що столиця втрачає пам’ятки культури. Вони руйнуються, а місто не може розпочати реставраційні роботи там, де це необхідно", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що столиця досі чекає рішення щодо таких знакових об’єктів, як комплекс культурної спадщини заводу "Арсенал", завод Ріхтерта, Київський іподром тощо. При тому, що необхідні документи місто передало в міністерство ще три роки тому.

"Я вважаю таку ситуацію неприпустимою. Тому ми підготували проект звернення Київради до уряду, щоб він доручив Міністерству культури невідкладно розглянути у повному обсязі подання, які направлялись органом охорони культурної спадщини КМДА", - наголосив Віталій Кличко та додав, що проект звернення розглянуть на найближчому засіданні Київради.