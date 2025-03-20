Мінівен Peugeot Expert отримав спортивну версію: ціни та характеристики

Мінівен Peugeot Expert отримав "заряджену" версію. Упізнати її можна по аеродинамічному обвісу, наклейкам на боковинах, особливими матеріалами в салоні та оснащенням. Пропонується новинка у двох варіантах: вантажному та пасажирському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Виділятися на дорозі Peugeot Expert Sport точно буде. У цьому заслуга агресивного боді-кита від спорідненого Vauxhall Vivaro GS та графіки на боковинах у стилі леманівського боліду 9X8. Колір наклейок і спойлера називається Kryptonite – це фірмовий відтінок спортивного підрозділу Peugeot Sport. Авто також отримало 18-дюймові колеса з шинами Nankang, спортивно оформлений салон і багатий список обладнання.

Сидіння Expert Sport оббиті штучною шкірою – вона не вицвітає і вирізняється високою міцністю. Центральні частини обтягнуть перфорованими матеріалами, а декоративна строчка зроблена нитками кольору Kryptonite. Стандартно новинка обладнана двозонним клімат-контролем, безключовим доступом, бездротовою зарядкою, бічними подушками безпеки та камерою заднього виду Visiopark 180.

Варіантів фарбування кузова два: Ice White або Titanium Grey. На вибір є дизельні версії з двигуном 2.0 BlueHDi потужністю 180 кінських сил та електричні, оснащені 136-сильним мотором та батареєю ємністю 75 кВт*год. Запас ходу – до 336 кілометрів. Ціни на Peugeot у Європі стартують з 44 тисяч євро.