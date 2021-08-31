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Министры обороны Украины и США подписали межправительственное соглашение

Автор: Анна Полисученко

Министры обороны Украины и США подписали межправительственное соглашение. Документ подписан в рамках рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Подписание Соглашения о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки стало результатом фундаментального углубления сотрудничества между обеими странами по научно-техническим и военно-техническим направлениям. Благодаря его заключению развиваются международно-правовые основы для подписания контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере.

В частности, создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны.

Кроме того, положения Соглашения позволяют реализовывать мероприятия по проведению тестирований вооружения и военной техники, научно-исследовательских работ, проверки результатов и оценки их эффективности с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине. А украинские научно-исследовательские учреждения смогут привлекаться к выполнению проектов американской стороны.

Предусматривается и продвижения продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО.

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Соединенные Штаты Америки