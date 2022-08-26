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Министры энергетики ЕС соберутся на срочную встречу: что будут обсуждать

Фото: Петр Фиала, премьер-министр Чехии (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Министры энергетики стран ЕС как можно быстрее соберутся на срочную встречу для обсуждения чрезвычайных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министр Чехии Петра Фиалы.

Фиала заявил, что чешское председательство в ЕС созывает срочную встречу министров энергетики для обсуждения конкретных чрезвычайных мер по решению энергетической ситуации.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подчеркнул, что страны ЕС находятся в энергетической войне с Россией, которая наносит ущерб всему союзу.

Напомним, что раньше Северная Македония объявила об энергетическом кризисе.

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