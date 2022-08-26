Министры энергетики ЕС соберутся на срочную встречу: что будут обсуждать

Министры энергетики стран ЕС как можно быстрее соберутся на срочную встречу для обсуждения чрезвычайных мер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министр Чехии Петра Фиалы.
Фиала заявил, что чешское председательство в ЕС созывает срочную встречу министров энергетики для обсуждения конкретных чрезвычайных мер по решению энергетической ситуации.
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подчеркнул, что страны ЕС находятся в энергетической войне с Россией, которая наносит ущерб всему союзу.
Напомним, что раньше Северная Македония объявила об энергетическом кризисе.
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