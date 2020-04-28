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Міністру Степанову не довіряє кожен четвертий українець, - опитування

Новини » Політика     28.04.2020 - 14:16
Міністру Степанову не довіряє кожен четвертий українець, - опитування
Фото: Максим Степанов (УНІАН)

Крім того, 38% опитаних українців не знають, хто він такий

Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову не довіряє кожен четвертий українець (26%), при цьому найбільше опитаних (38%) навіть не знають, хто він такий. Про це свідчать найсвіжіші дані опитування групи Рейтинг, передає РБК-Україна.

Водночас, головний санітарний лікар Віктор Ляшко користується довірою 41% опитаних українців, що є найвищим показником довіри громадян серед діючих і колишніх керівників медичної галузі.

Якщо говорити про екс-керівників МОЗ, то Уляні Супрун довіряють лише 19% опитаних українців, не знають її лише 13% респондентів.

Минулого голову відомства Іллі Ємцю довіряють 16% (не довіряють 33%, не знають 41%), а позаминулому керівнику МОЗ, Зоряні Скалецькій - довіряють 13%, не довіряють - 39%, а не знають - 41%).

Зазначимо, що опитування за "випадковим" телефонним номерам з використанням комп'ютера було проведено 24-25 квітня 2020 року серед 1200 українців віком від 18 років по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Похибка не вище 2,8%.

Нагадаємо, раніше МОЗ потрапив у скандал через закупівлі захисних костюмів від коронавірусу для українських медиків. За словами нардепа з "Голосу" Олександри Устинової, у відомстві вирішили придбати костюми біозахисту в Китаї, які коштують у два рази дорожче українських.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнирейтингМаксим Степанов
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