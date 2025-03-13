Міністри закордонних справ G7 обговорять Україну і тарифну війну Трампа

Міністри країн "Великої сімки" з Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також ЄС зустрічаються у віддаленому туристичному містечку Ла-Мальбе, розташованому серед пагорбів Квебека, для проведення обговорень, які в минулому загалом приводили до консенсусу з питань, які стоять перед ними.

Головним пунктом порядку денного для партнерів Вашингтона стане звіт про переговори держсекретаря США Марко Рубіо з Києвом, які відбулися в Джидді (Саудівська Аравія), і на яких Україна заявила про готовність підтримати 30-денну угоду про припинення вогню.

Однак напередодні першої зустрічі G7 під головуванням Канади розробка узгодженої всеосяжної заключної заяви виявилася непростим завданням.

Рішення США запровадити 25%-ві мита на весь імпорт сталі та алюмінію негайно викликало відповідні заходи з боку Канади та ЄС, що ще більше посилило напруженість.

Вашингтон прагнув накласти червоні лінії на лексику навколо України і виступив проти окремої декларації про стримування тіньового флоту Росії та водночас зажадав більш жорстких формулювань щодо Китаю.

Рубіо попередив, що Вашингтон не хоче мови, яка може зашкодити зусиллям з посадки Росії та України за стіл переговорів. Він сказав, що гарна заява G7 визнала б, що Сполучені Штати просунули процес припинення війни вперед.

Дипломати країн G7 заявили, що позитивний результат зустрічі в Джидді може принаймні полегшити переговори щодо України.

Після повернення Трампа до влади 20 січня Сполучені Штати зайняли менш дружню позицію щодо України, наполягаючи на швидкому укладенні угоди про припинення війни, зажадали від європейських партнерів узяти на себе більшу частину тягаря, не схвалюючи відкрито їхню роль у майбутніх переговорах, і покращили відносини з Москвою.

Тарифи Трампа

Навіть Японія, яка настільки залежить від американських гарантій безпеки, опинилася на лінії вогню Трампа.

"Це дуже складно. Можливо, нам слід дочекатися G8", - іронічно зауважив один європейський дипломат.

Трамп припустив, що G8 може бути відроджена з поверненням Москви через 11 років після того, як її членство в групі було припинено через окупацію Криму.

Відносини між Сполученими Штатами і Канадою перебувають на рекордно низькому рівні через погрози Трампа запровадити мита на весь імпорт із Канади і його постійні заяви про анексію країни, щоб зробити її 51-м штатом США.

"Ми будемо зосереджені на всіх цих речах у G7. Саме про це і піде мова на зустрічі. Це не зустріч про те, як ми збираємося захопити Канаду", - заявив Рубіо журналістам, підкресливши, наскільки незвичайними стали їхні зв'язки.

Це може не заспокоїти Оттаву. Міністр закордонних справ Мелані Джолі заявила, що буде наступати на саміті G7. "На кожній зустрічі я порушуватиму питання про мита, щоб скоординувати відповідь із європейцями і чинити тиск на американців", - сказала вона.

Європейські дипломати заявили, що сподіваються використати G7, щоб безпосередньо оцінити, який вплив Рубіо чинить на зовнішню політику США.

Трамп використовував широке коло посадовців, не пов'язаних із Державним департаментом, у переговорах із різних питань - від України до ситуації на Близькому Сході, і союзники стривожені деякими дивними заявами, що надходять із Вашингтона.