ua en ru
Нд, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністри оборони США та України обговорили допомогу у сфері безпеки

Неділя 26 листопада 2023 01:37
UA EN RU
Міністри оборони США та України обговорили допомогу у сфері безпеки Фото: міністр оборони України Рустем Умеров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр оборони Ллойд Остін поговорив сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умеровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

Міністри оборони України та США у телефонному режимі обговорили допомогу у сфері безпеки.

"Держсекретар Остін засудив ракетні удари Росії, що продовжуються, і удари БпЛА по українських містах і критично важливій інфраструктурі. Міністри також обговорили пріоритети допомоги у сфері безпеки, оскільки Україна продовжує боротися з російською агресією", - написано на сайті Міністерства оборони США.

Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Допомога США Україні

Конгрес США 1 жовтня затвердив тимчасовий бюджет, який не включав фінансування допомоги Україні. Це питання буде розглянуто окремо.

Президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити 106 мільярдів доларів. З цієї суми 60 мільярдів доларів планується направити на постачання зброї, боєприпасів та іншої військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. Решту США спрямують Ізраїлю і на забезпечення безпеки країни.

У рамках недавнього візиту в Україну міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Умеров
NEWS
Дефіцит іде з морозами. Чи чекати українцям відключень світла і чому графіки не страшні
Дефіцит іде з морозами. Чи чекати українцям відключень світла і чому графіки не страшні
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах