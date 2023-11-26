Міністри оборони США та України обговорили допомогу у сфері безпеки

Міністр оборони Ллойд Остін поговорив сьогодні телефоном з міністром оборони України Рустемом Умеровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США .

Міністри оборони України та США у телефонному режимі обговорили допомогу у сфері безпеки.

"Держсекретар Остін засудив ракетні удари Росії, що продовжуються, і удари БпЛА по українських містах і критично важливій інфраструктурі. Міністри також обговорили пріоритети допомоги у сфері безпеки, оскільки Україна продовжує боротися з російською агресією", - написано на сайті Міністерства оборони США.



Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Допомога США Україні

Конгрес США 1 жовтня затвердив тимчасовий бюджет, який не включав фінансування допомоги Україні. Це питання буде розглянуто окремо.

Президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити 106 мільярдів доларів. З цієї суми 60 мільярдів доларів планується направити на постачання зброї, боєприпасів та іншої військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. Решту США спрямують Ізраїлю і на забезпечення безпеки країни.

У рамках недавнього візиту в Україну міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.