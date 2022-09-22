Міністри ЄС домовилися про нові санкції проти Росії та постачання зброї Києву

Усі 27 міністрів закордонних справ блоку перебувають у Нью-Йорку на щорічній зустрічі світових лідерів в ООН.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель сказав, що заява Путіна, яка включала кроки з анексії частини української території та загрозу застосування ядерної зброї, свідчить про паніку та розпач.

"Очевидно, що Путін намагається знищити Україну", - сказав Боррель журналістам після того, як міністри зустрілися, щоби вирішити, як реагувати.

Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований проти "найважливіших секторів російської економіки та продовжуватиме переслідувати осіб, відповідальних за агресивну війну в Україні", - сказав Боррель.

Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли можна буде формалізувати пакет санкцій.

Міністри також домовилися збільшити постачання зброї до України. Боррель відмовився повідомити подробиці про тип санкцій чи військову підтримку, але сказав, що, на його думку, у блоці буде "одностайна" підтримка нових заходів.

В інтерв'ю агентству Reuters міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу сказав, що Путін намагався залякати і розділити Захід, але його остання заява стала "моментом, який змінює правила гри".

За його словами, зустріч міністрів країн ЄС має наголосити на єдності, швидко просунутися вперед з новим пакетом санкцій і використовувати механізм фінансування Європейського механізму миру для збільшення постачання зброї в Україну.

"Ми також повинні заявити про прийняття на себе юридичної відповідальності. Фюрери в Кремлі не повинні вважати зрозумілим, що до їхньої відповідальності за геноцидну війну слід ставитися м'яко", - сказав він.

Збереження єдності серед 27 прихильників пакету санкцій може виявитися складним на тлі кризи енергопостачання, яка сильно вдарила по блоку. Угорщина у вівторок відкинула цю ідею.

"Наразі все по-іншому, - сказав Рейнсалу. В авіації є приказка, що правила написані кров'ю жертв авіакатастроф. Що ж, усі (санкційні) пакети написані кров'ю та звірствами, які зробила Росія”.