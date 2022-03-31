Министр здравоохранения рассказал, как переселенцу получить медпомощь

Семейные врачи приказом Министерства здравоохранения обязаны принимать и оказывать медицинскую помощь всем, независимо от того, подписана ли в них декларация и с кем в период военного положения. И плюс, мы убрали понижающий коэффициент для тех, кто хочет набрать более 1,8 тысячи пациентов по декларации. Ведь раньше действовал понижающий коэффициент – если более 1,8 тысячи, то уже выплачивалось меньше средств от НСЗУ. Сейчас этот коэффициент убрали на первые 100 пациентов.

Министр признает, что пока не все идеально работает. Но вопрос взаимораспределения есть. И когда люди после переезда становятся на учет, приходят в больницу и говорят, что они лечились тем или иным препаратом, то препараты будут в наличии.

"Проблемный вопрос, возникший в первые дни – это лечение диализных больных. Поскольку большое количество диализных пациентов переехало. Диализных мест не хватало именно в областных центрах. Но сейчас и бизнес подключился к его решению, потому надеюсь, что с этим пока не будет проблем", - подчеркнул Ляшко.

Он также отметил, что команда министерства провела совещание со всеми министрами здравоохранения стран ЕС, и теперь в украинцев есть возможность бесплатного лечения за границей. Это касается как жертв войны, так и людей с хроническими болезнями.