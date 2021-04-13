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Министр здравоохранения Австрии ушел в отставку: был перегружен работой

Новина українською → Вена, Вторник 13 апреля 2021 15:17
Министр здравоохранения Австрии ушел в отставку: был перегружен работой Фото: министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер уходит в отставку. Это вызвано тем, что он был перегружен работой и как министр также "несет ответственность за свое здоровье".

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Сегодня я объявляю о своем уходе из федерального правительства. Во время пандемии вам нужен 100-процентный министр здравоохранения. В настоящее время его нет", - заявил Аншобер.

Он подчеркнул, что пережил эмоциональное выгорание в 2012 году, когда входил в правительство Верхней Австрии. Но на этот раз этого не произошло - он просто исчерпал свои возможности.

Также сообщается, что кандидатура его преемника будет представлена сегодня. Тем временем вице-канцлер Вернер Коглер будет временно исполнять обязанности министра здравоохранения.

"В целом, я считаю, что мы проделали хорошую работу. Во время пандемии никто не застрахован от ошибок. Все совершают ошибки. … Мы были на неизведанной территории. У меня такое впечатление, что прошло не 15 месяцев, а скорее 15 лет", - добавил Аншобер на пресс-конференции.

Напомним, ранее в Чехии уволили министра здравоохранения Яна Блатны за отказ закупить российскую вакцину "Спутник V". За год пандемии это уже четвертая смена министра.

Кроме того, в Словакии министр здравоохранения Марек Крайчи ушел в отставку на фоне правительственного кризиса после поставки российской вакцины.

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