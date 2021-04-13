Министр здравоохранения Австрии ушел в отставку: был перегружен работой

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер уходит в отставку. Это вызвано тем, что он был перегружен работой и как министр также "несет ответственность за свое здоровье".

Об этом он сообщил в своем Twitter .

"Сегодня я объявляю о своем уходе из федерального правительства. Во время пандемии вам нужен 100-процентный министр здравоохранения. В настоящее время его нет", - заявил Аншобер.

Он подчеркнул, что пережил эмоциональное выгорание в 2012 году, когда входил в правительство Верхней Австрии. Но на этот раз этого не произошло - он просто исчерпал свои возможности.

Также сообщается, что кандидатура его преемника будет представлена сегодня. Тем временем вице-канцлер Вернер Коглер будет временно исполнять обязанности министра здравоохранения.

"В целом, я считаю, что мы проделали хорошую работу. Во время пандемии никто не застрахован от ошибок. Все совершают ошибки. … Мы были на неизведанной территории. У меня такое впечатление, что прошло не 15 месяцев, а скорее 15 лет", - добавил Аншобер на пресс-конференции.