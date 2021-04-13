Міністр охорони здоров'я Австрії пішов у відставку: був перевантажений роботою

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер йде у відставку. Це викликано тим, що він був перевантажений роботою і як міністр також "несе відповідальність за своє здоров'я".

Про це він повідомив у своєму Twitter .

"Сьогодні я оголошую про свою відставку з федерального уряду. Під час пандемії вам потрібен 100-відсотковий міністр охорони здоров'я. В даний час його немає", - заявив Аншобер.

Він підкреслив, що пережив емоційне вигорання у 2012 році, коли входив до уряду Верхньої Австрії. Але на цей раз цього не сталося - він просто вичерпав свої можливості.

Також повідомляється, що кандидатура його наступника буде представлена сьогодні. Тим часом віце-канцлер Вернер Коглер буде тимчасово виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

"Загалом я вважаю, що ми проробили гарну роботу. Під час пандемії ніхто не застрахований від помилок. Всі роблять помилки. ... Ми були на незвіданій території. У мене таке враження, що минуло не 15 місяців, а швидше 15 років", - додав Аншобер на прес-конференції.