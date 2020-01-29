Министр торговли США отложил поездку в Китай

Фото: Уилбур Росс (flickr com oecd)

Уилбур Росс не поедет в Китай из-за коронавируса

Министр торговли США Уилбур Росс в ближайшем времени не поедет в Китай из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как также сообщают в Financial Times министр поедет в Китай, когда положение дел будет более благоприятным.

Поездка была запланирована в рамках реализации первой фазы торговой сделки Китая и США. Ее договоренности предполагают закупку Китаем у США товаров на 200 млрд долларов, в том числе сельскохозяйственной продукции.

Напомним, группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса.

Также, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространения китайской коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Непал, Россия, Франция, Австралия, Швейцария, Германия.

Кроме этого, правительство Гонконга частично ограничит транспортное сообщение с материковой частью Китая, чтобы сократить распространение нового коронавируса.